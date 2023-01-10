Специалисты «МегаФона» рассказали, что свердловчане вошли в топ самых активных лыжных болельщиков

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Жители Среднего Урала — активные болельщики чемпионата России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. Свердловчане стали одними из самых многочисленных гостей центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», где соревнуются спортсмены. Трафик на сайты трансляций также вырос в 2,6 раза, сообщает пресс-служба «МегаФона».
По анализу обезличенных данных компании связи, каждый второй зритель лыжных гонок, абонент оператора, приехал из Свердловской области, ХМАО-Югры или Московской области. В первую десятку главных спортивных болельщиков также попали жители Салехарда, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Омска, Перми и Сыктывкара.
На трибунах оказались и фанаты из Дагестана, Краснодара, Мурманска, которые преодолели тысячи километров, чтобы своими глазами увидеть любимых спортсменов.
«Свердловчане, которые не смогли приехать в Тюмень, следят за соревнованиями в режиме онлайн. В марте трафик на сайты с трансляциями чемпионата вырос в 2,6 раза по сравнению с февралем. Самым «горячим» днем по интернет-нагрузке стало 19 марта, когда лыжники соревновались в скиатлоне, а победу одержали Наталья Непряева и Александр Большунов», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, самыми «качающими» посетителями «Жемчужины Сибири» оказались гости из Татарстана. Вслед за ними расположились югорчане и свердловчане, которые также стали самыми разговорчивыми болельщиками первых дней чемпионата.
Отмечается также, что для комфорта болельщиков «МегаФон» подготовил базовые станции в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» и Тюмени к повышенной нагрузке. Средняя скорость 4G-интернета, по свежим замерам аналитиков, превышает 30 Мбит/с. Также на площадке работает VoLTE, что позволяет звонить в сети четвертого поколения с наилучшим качеством звука.
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