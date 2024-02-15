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Свердловчане оказались наиболее активными болельщиками на II Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Анализ мобильного интернет-трафика во время соревнований II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта, которая прошла в Челябинской и Тюменской областях в феврале 2024 года, показал, что наиболее активными болельщиками оказались свердловчане. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон».

Так, на биатлонных гонках в Златоусте на трибунах количество свердловских болельщиков уступало лишь числу приехавших из Уфы. При этом жители Среднего Урала оказались самыми «разговорчивыми»: в среднем каждый из них сделал более двух звонков за час.

«По количеству фанатов лыжных гонок, которые проходили в Тюмени, Свердловская область также стала второй, уступив лидерство лишь Москве и Подмосковью. В среднем за час соревнований каждый из жителей области израсходовал трафик, сопоставимый примерно с 200 сообщениями в мессенджере Telegram», — сообщает пресс-служба сотового оператора.

Трафик на интернет-трансляции телеканала «МАТЧ ТВ» в дни соревнований оказался больше средненедельного значения января 2024 года в пять раз.
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