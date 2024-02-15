Свердловчане оказались наиболее активными болельщиками на II Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...11.01.2024 В новогодние праздники абоненты «МегаФона» на Среднем Урале на 30% активнее пользовались интернетом по сравнению с прошлым годом
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Объем потребляемого интернет-трафика среди абонентов «МегаФона» в Свердловской области ...24.03.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали, что свердловчане вошли в топ самых активных лыжных болельщиков
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Жители Среднего Урала — активные болельщики чемпионата России по лыжным гонкам, который ...03.11.2022 «МегаФон»: Среди свердловчан растет популярность Telegram как рабочего мессенджера
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Аналитики мобильного оператора «МегаФон» проанализировали обезличенный интернет-трафик ...08.12.2021 «МегаФон»: Наиболее популярными соцсетями у свердловчан в 2021 году стали «ВКонтакте», Instagram и TikTok
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Эксперты сотового оператора «МегаФон» проанализировали предпочтения жителей Среднего ...