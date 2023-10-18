«Атомстройкомплекс» провел в центре Екатеринбурга корпоративную спартакиаду

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. В Екатеринбурге на стадионе спортивного комплекса «Динамо» состоялась двадцатая корпоративная спартакиада компании «Атомстройкомплекс». На закрытии этого мероприятия собралось более трехсот строителей с семьями, сообщает пресс-служба девелопера.«Атомстройкомплекс» уже в 20-й раз проводит корпоративную спартакиаду. В юбилейном году в ней приняло участие рекордное количество спортсменов — почти 1,2 тыс. сотрудников компании стали сторонниками здорового образа жизни.«С февраля по май при поддержке руководства уральского строительного холдинга прошли соревнования по 13 видам спорта: для вовлечения большего количества участников в программу были введены новые этапы, не требующие серьезной спортивной подготовки. Впервые в Спартакиаде холдинга принимала участие команда Уральского колледжа технологий и предпринимательства, многолетнего партнера компании «Атомстройкомплекс» в подготовке специалистов рабочих профессий», — говорится в сообщении.По словам директора по персоналу девелопера Галины Хабаровой, спартакиада дала участникам возможность оценить уровень и насыщенность корпоративной жизни, ощутить командный дух и мотивированность сотрудников, разделить ценности компании.«Уже 20 лет в нашей компании поддерживается желание сотрудников заниматься спортом. Ежегодно количество участников Спартакиады, болельщиков увеличивается, в спортивное движение ежегодно вливаются новые сотрудники предприятий большой структуры «Атомстройкомплекса», добавляются новые виды спорта, которые учитывают интересы всех возрастных групп, а также семейная эстафета», — добавляет она.Отмечается, что в рамках мероприятия прошел большой спортивный праздник с выступлением чемпионов России и Европы по чирлидингу. Для самых маленьких болельщиков работали батуты и аквагримеры, а в финале мероприятия состоялся розыгрыш мерча с логотипом «Атома».Сборная девелопера также примет участие в Спартакиаде предприятий строительной отрасли Свердловской области. Спортсмены компании уже семь лет подряд удостаиваются титула чемпиона в этих соревнованиях, завоевывая золотые медали почти во всех видах спорта. В прошлом году именно команда уральского застройщика представляла регион в финале Всероссийской спартакиады трудящихся ВФСО «Трудовые резервы», которая проходила при поддержке министерства спорта РФ в Сочи. Спортсмены компании завоевали для региона три медали, в том числе золотую, в командных и индивидуальных видах спорта.