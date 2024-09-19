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За восемь месяцев 2024 года по России было совершено 65,1 млн туристических поездок

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. Внутренний туризм в России за 8 месяцев 2024 года показал рост в 24% к аналогичному периоду прошлого года. По стране совершено 65,1 млн туристических поездок, и прогнозируется, что по итогам года их количество достигнет 91-96 млн. Об этом на Международной туристической выставке EXPOTRAVEL-2024 в Екатеринбурге сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он отметил, что ключевыми внутренними туристическими направлениями остаются Москва, Санкт- Петербург, Ставрополье, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым. Свердловская область тоже в их числе.

Среди острых вопросов, которые тормозят развитие индустрии, — рост цен на размещение. Так, за год удорожание составило 20%, средняя стоимость суточного размещения на сегодня составляет 8,3 тыс. руб.

Еще одна проблема — рост стоимости авиаперелетов. На внутренних линиях удорожание составило 22%, в частности, на перелеты в Сочи цены поднялись на 30%, в Минводы — на 38%.

«Однако повышение цен на ж/д билеты (25%) и авиаперелеты простимулировало рост автотуризма — 60% всех путешествий внутри страны было совершено на автомобиле», — сказал И. Уманский.

Он также сообщил, что, помимо автотуризма, отмечается интерес к экскурсионным программам, расширение географии поездок и рост спроса на погружение в местную культуру и путешествия с элементами экстрима.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин подчеркнул, что драйвером развития индустрии стал нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

«В сферу развития включается побережье Дагестана, побережье Балтики, в том числе со стороны Санкт- Петербурга, и, конечно, Байкал. Напомню, что для развития этих направлений до 2030 года будет выделено 103 млрд руб.», — сказал Ю. Барзыкин.
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