Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пленарном заседании 100+ TechnoBuild назвал приоритетные направления развития региона

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild 2024 «Строительство будущего» перечислил приоритетные направления в развитии территорий. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



«Для меня, как руководителя региона, строительство будущего — это сбалансированное развитие территорий, когда одновременно с возведением жилья создается вся необходимая инфраструктура. За последние четыре года мы существенно продвинулись в обновлении дорожной и социальной инфраструктуры: введено более 60 объектов — детских садов и школ, больниц, спортивных центров и домов культуры, новых участков улиц. Среди самых знаковых — инновационный лицей в Солнечном, десятиэтажная поликлиника для взрослых и современная школа в Академическом, Дворец водных видов спорта и кампус УрФУ в Новокольцовском», — сказал Евгений Куйвашев.



Вместе с тем глава региона напомнил, что в прошлом году Свердловская область впервые перешагнула планку в 3 млн кв. м жилья. При этом власти региона стремятся поддерживать активное строительство и развитие сопутствующей инфраструктуры. Решить эту задачу помогают инструменты федеральной поддержки, такие как программа «Стимул» и «Инфраструктурное меню».



Для повышения транспортной мобильности в Екатеринбурге было запущено трамвайное сообщение в микрорайон Солнечный и Академический район. С помощью казначейского кредита приобретено почти 300 автобусов, открыт первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут Екатеринбург — Верхняя Пышма.