Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пленарном заседании 100+ TechnoBuild назвал приоритетные направления развития региона

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. ГК «КОРТРОС» презентовала медицинский кластер «Академический» на форуме 100+ ...26.02.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона активнее привлекать федеральные средства на проекты развития Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил членам правительства региона детально ...05.02.2024 Свердловская область 4 февраля представила на выставке-форуме «Россия» в Москве проекты развития городской инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской ...20.10.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев представил на форуме 100+ Technobuild ключевые инфраструктурные проекты региона
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил на пленарном заседании ...05.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распределил более 640 млн рублей на строительство детских образовательных учреждений в регионе
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев распределил 642 млн руб. для ускоренного ...