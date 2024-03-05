Рейсы «Уральских авиалиний» в Дубай выполняются по обычному расписанию и маршруту

УрБК. Дубай. 03.10.2024. С 3 октября 2024 года все рейсы авиакомпании в Дубай из Москвы (аэропорт Домодедово) и екатеринбургского аэропорта Кольцово выполняются по расписанию и обычному маршруту. Об этом сообщает официальный Telegram-канал авиаперевозчика.2 октября рейс U6 798 по маршруту Дубай — Домодедово из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке был вынужден использовать новую траекторию движения — в обход Ирана и Ирака, движение над которыми было признано Росавиацией небезопасным.В целях обеспечения безопасности полёта воздушная трасса альтернативного маршрута проходила через воздушное пространство Омана, Пакистана и Таджикистана. По пути самолет совершил посадку для дозаправки в Душанбе. Далее он продолжил полtт до Москвы в небе над Узбекистаном и Казахстаном.Общая протяженность альтернативного маршрута по сравнению с обычным увеличилась на 2 100 км и составила 6 366 км. 114 пассажиров провели в пути 8 ч 38 мин вместо обычных 5 ч 15 мин.С 3 октября Росавиация сняла ограничения на полеты над территорией Ирана и Ирака.