Рейсы «Уральских авиалиний» в Дубай выполняются по обычному расписанию и маршруту

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по ...20.12.2023 «Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в ОАЭ из Екатеринбурга и Москвы
УрБК, Москва, 20.12.2023. С 27 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рейсы из Москвы (аэропорт ...05.10.2016 «Уральские авиалинии» запускают еще один рейс из Екатеринбурга в Дубай
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 30 октября запускает дополнительные рейсы в ОАЭ — ...11.10.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустило распродажу билетов на рейсы в Европу, Дубай и Тель-Авив
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2013. Авиакомпания «Уральские авиалинии» этой осенью устраивает распродажу премиальных ...08.09.2009 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает регулярные прямые рейсы из Самары в Дубай
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2009. С 27 октября 2009 года в аэропорту Курумоч появится новое регулярное международное ...