Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о развитии городской инфраструктуры на форуме 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения в 2024 году общероссийского ...11.01.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил работу новых сетей уличного освещения в отдаленных районах города
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал работу новых сетей уличного ...15.11.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил горожанам карту развития муниципалитета до 2045 года
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в очередном выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» ...07.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги первой рабочей недели октября
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. Глава Екатеринбурга в своем Telegram-канале подвел итоги первой рабочей недели октября. ...02.07.2021 Глава Екатеринбурга презентовал проекты развития территорий на Веронском экономическом форуме
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в выездной сессии Веронского ...