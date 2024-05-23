УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:19

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о развитии городской инфраструктуры на форуме 100+ TechnoBuild

УрБК. Екатеринбург. 03.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с докладом о планах по развитию городской инфраструктуры на пленарном заседании Международного строительного форума 100+ TechnoBuild. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, в своем выступлении Алексей Орлов подчеркнул, что генеральный план развития уральской столицы до 2045 года предполагает строительство необходимого количества социальных и инфраструктурных объектов, а главное — потребности жителей мегаполиса.

«То, что заложено в генеральном плане, который был принят в прошлом году при активном участии застройщиков, экспертов и урбанистов, позволяет говорить о том, что мы учли появление новых объектов социальной инфраструктуры», — отметил глава города. .

Также Алексей Орлов подчеркнул, что в 2023 году в Екатеринбурге одновременно строилось сразу 7 школ, что является для города абсолютным рекордом. В этом году сразу три школы — № 133 и 300, а также Губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный — были введены в эксплуатацию.

«Мы учли в градостроительных документах все аспекты, касающиеся инфраструктуры. Застройщики знают наши планы, и мы работаем вместе. Я считаю, что у нашего города хорошие перспективы развития, а у строительной отрасли — очень светлое будущее», — подвел итоги Алексей Орлов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.05.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения форума «Города России» в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения в 2024 году общероссийского ...

11.01.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил работу новых сетей уличного освещения в отдаленных районах города

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал работу новых сетей уличного ...

15.11.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил горожанам карту развития муниципалитета до 2045 года

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в очередном выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» ...

07.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги первой рабочей недели октября

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. Глава Екатеринбурга в своем Telegram-канале подвел итоги первой рабочей недели октября. ...

02.07.2021 Глава Екатеринбурга презентовал проекты развития территорий на Веронском экономическом форуме

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в выездной сессии Веронского ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%03.09.2024Почему в Екатеринбурге подорожала аренда жилья?
Архив новостей
Октябрь 2024 (76)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18