В подразделении Екатеринбургского музея ИЗО в выходные пройдет лекция о потребительской культуре городов

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 5 октября пройдет лекция ...30.07.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО 1 августа пройдет лекция «Константин Кузнецов и русский Монпарнас»
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 1 ...08.09.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 10 сентября пройдет лекция «Уральский романтический ...08.09.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Легенды уральского авангарда против социалистического реализма»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 9 сентября пройдет лекция «Легенды уральского ...14.12.2022 В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о творчестве Франсиско Гойи
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...