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В подразделении Екатеринбургского музея ИЗО в выходные пройдет лекция о потребительской культуре городов

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 октября кандидат архитектуры, художник, дизайнер, писатель и педагог Александр Коротич прочтет лекцию «Шагающие города». Мероприятие начнется в 17.00 по адресу: улица Вайнера, 11, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

«Города — жестокие потребители природных и энергетических ресурсов. Может быть, когда-нибудь они снимутся с места и отправятся завоевывать новые земли. Если в реальности это еще не произошло, то в фантастических фильмах города уже рыщут в поисках новых территорий», — говорится в анонсе авторской лекции.

Отметим, что лекции и практики Александра Коротича адресованы всем, кто интересуется актуальными проблемами культуры и искусства.
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