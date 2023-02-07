ГК «КОРТРОС» презентовала медицинский кластер «Академический» на форуме 100+ Technobuild

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. На строительство социальных объектов, в том числе поликлиники для взрослых в ...18.10.2022 ГК «КОРТРОС» представила на форуме 100+ TechnoBuild полномасштабный проект наукограда в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. На Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild ГК «КОРТРОС» представила ...05.07.2021 Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о выделении федерального финансирования на создание медкластера в Академическом
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу о строительстве ...30.07.2014 Научно-образовательный медицинский кластер в районе Академический получит федеральную поддержку
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2014. Правительство Свердловской области планирует направить в Минздрав России предложения о ...19.05.2014 Правительство Свердловской области обсудило реализацию проекта строительства современного медкластера в районе Академический
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2014. Сегодня под председательством первого вице-премьера правительства Свердловской области ...