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ГК «КОРТРОС» презентовала медицинский кластер «Академический» на форуме 100+ Technobuild

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. ГК «КОРТРОС» презентовала медицинский кластер «Академический» на форуме 100+ Technobuild. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

2 октября на полях XI Международного форума-выставки 100+ TechnoBuild губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин оценили проекты социального строительства от ведущих уральских девелоперов. Так, ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») представила гостям форума макет медицинского кластера «Академический». По задумке застройщика на территории будущего комплекса будут взаимодействовать медучреждения как регионального, так и федерального уровня. Например, Областная клиническая больница № 1, Уральский государственный медицинский университет, Свердловский онкологический диспансер и др.

Напомним, 5 сентября в Академическом районе Екатеринбурга прошло открытие 10-этажной поликлиники. На мероприятии присутствовали глава региона Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. На строительство здания взрослой поликлиники № 3 ЦКГБ № 6 компания «Атомстройкомплекс» потратила около двух лет. По мнению губернатора Свердловской области, новая поликлиника является важным звеном в развитии инфраструктуры будущего медкластера.
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