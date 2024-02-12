В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 октября пройдет лекция «Летающие города»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 5 октября пройдет лекция «Летающие города». Мероприятие начнется в 15.00 по адресу: улица Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.



«Первый летающий город Лапуту придумал великий Джонатан Свифт. С той поры мечта о летающих городах не покидает умы человечества. Есть ли у нас шанс воспарить в небеса? Фантасты и ученые мечтают и проектируют города в облаках», — говорится в анонсе мероприятия.



Лекцию для посетителей музея прочтет кандидат архитектуры, художник, дизайнер, писатель, педагог Александр Коротич.