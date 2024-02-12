В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 октября пройдет лекция «Летающие города»

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в среду, 14 февраля, пройдет ...08.09.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 10 сентября пройдет лекция «Уральский романтический ...08.09.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Легенды уральского авангарда против социалистического реализма»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 9 сентября пройдет лекция «Легенды уральского ...08.02.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике»
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 9 ...14.12.2022 В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о творчестве Франсиско Гойи
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...