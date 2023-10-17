В Екатеринбурге на площадке Музея истории, науки и техники СвЖД запустили иммерсивный театр

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) ...05.05.2022 В Екатеринбурге состоится показ фильма «Защитники искусства» о работе музея ИЗО в годы Великой Отечественной войны
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. В Екатеринбурге 6 мая в ККТ «Космос» пройдет премьера художественно-документального ...06.06.2016 Погрузка черных металлов на СвЖД в январе-мае сократилась на 9,1%
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2016. Свердловская железная дорога (СвЖД) в мае 2016 года увеличила погрузку на 1,1% по ...03.11.2011 СвЖД: Нарушений в работе магистрали из-за обрушения железнодорожного моста не произошло
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2011. «Обрушившийся железнодорожный мост и железнодорожные пути на подходах к мосту не ...17.03.2011 Распространена информация о возможности отставки начальника СвЖД Владимира Супруна
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2011. Как сообщает газета «Коммерсантъ», в ближайшее время свой пост покинет начальник ...