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В Екатеринбурге на площадке Музея истории, науки и техники СвЖД запустили иммерсивный театр

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбурге на площадке Музея истории, науки и техники Свердловской железной дороги (СвЖД) запустили иммерсивный театр, который расскажет о жизни магистрали в ключевые моменты XIX и XX веков. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

В Екатеринбурге на площадке Музея истории, науки и техники СвЖД запустили иммерсивный театр

Начало ретроэкскурсий и театрализованных этюдов было приурочено ко Дню компании РЖД (1 октября). Сотрудники железнодорожной магистрали, гости и ветераны смогли первыми поучаствовать в театрализованном проекте. Тогда на месте музея находился первый в Екатеринбурге железнодорожный вокзал. Иммерсивные сценки погружают зрителей в атмосферу прошлого — строительство стальных магистралей в конце XIX века, вокзал как место отдыха уральцев в мирные годы начала XX века. Также есть этюд, где показано, как в годы Великой Отечественной войны на Урале принимали и отправляли эшелоны, а позже встречали солдат-победителей.

В Екатеринбурге на площадке Музея истории, науки и техники СвЖД запустили иммерсивный театр

По словам заместителя министра культуры Свердловской области Романа Дорохина, железная дорога является частью истории и основным вектором движения, а иммерсивный театр позволяет прикоснуться к ее истории.

Фото предоставлены пресс-службой СвЖД
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