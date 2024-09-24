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Свердловчане в августе 2024 года оформили ипотечные кредиты на сумму более 11 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Жители Свердловской области в августе 2024 года оформили 3,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 11,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Согласно данным регулятора, наибольшая часть ипотечных займов пришлась, как и в июле, на вторичный рынок жилья Среднего Урала. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке в августе составила 9,8%.

«В августе в регионе ипотеку выдавали на более долгие сроки, чем месяцем ранее. Средний срок кредита вырос на восемь месяцев и приблизился к 25 годам», — говорится в сообщении.
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