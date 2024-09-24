Свердловчане в августе 2024 года оформили ипотечные кредиты на сумму более 11 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 24.09.2024. В Челябинской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в августе 2024 года ...23.09.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в августе составила 52%
В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в августе 2024 года составил 5,14 млрд руб. (52% от ...23.09.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в августе составила 52%
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в августе 2024 года ...05.05.2023 За март жители Свердловской области оформили ипотечные кредиты на 18,3 млрд рублей
За март 2023 года жители Свердловской области оформили 6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18,3 млрд руб. Оба показателя ...05.05.2023 За март жители Свердловской области оформили ипотечные кредиты на 18,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. За март 2023 года жители Свердловской области оформили 6 тыс. ипотечных кредитов на ...