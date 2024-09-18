В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет лекция «Собирательный образ. Инсталляция»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня, 2 октября, пройдет лекция «Собирательный образ. Инсталляция». Мероприятие состоится в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, начало в 18.30, сообщает пресс-служба музея.



«Инсталляция — одна из ведущих художественных форм современного искусства и в то же время одна из неоднозначных. Регулярное употребление этого термина по отношению к любому «непонятному» объекту искусства привело к тому, что границы «инсталляционности» стерлись, однако у инсталляции есть конкретное определение и форма», — говорится в анонсе мероприятия.



Лекцию прочтет научный сотрудник сектора отечественного искусства ХХ–XXI вв. ЕМИИ Эрна Хисамутдинова. Она расскажет слушателям, с чего начиналась инсталляция и как трансформировалась, а также предложит обсудить, что такое «инсталляция» в глобальном контексте.