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В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет лекция «Собирательный образ. Инсталляция»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня, 2 октября, пройдет лекция «Собирательный образ. Инсталляция». Мероприятие состоится в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, начало в 18.30, сообщает пресс-служба музея.

«Инсталляция — одна из ведущих художественных форм современного искусства и в то же время одна из неоднозначных. Регулярное употребление этого термина по отношению к любому «непонятному» объекту искусства привело к тому, что границы «инсталляционности» стерлись, однако у инсталляции есть конкретное определение и форма», — говорится в анонсе мероприятия.

Лекцию прочтет научный сотрудник сектора отечественного искусства ХХ–XXI вв. ЕМИИ Эрна Хисамутдинова. Она расскажет слушателям, с чего начиналась инсталляция и как трансформировалась, а также предложит обсудить, что такое «инсталляция» в глобальном контексте.
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