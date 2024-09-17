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В июле 2024 года доля автокредитов малых и средних банков составила 36,7%

УрБК, Москва, 01.10.2024. В июле 2024 года доля автокредитов малых и средних банков составила 36,7%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

При этом 44,1% портфеля автокредитов приходится на долю крупнейших банков, а 19% принадлежит крупным банкам. Эта тенденция сохраняется в течение последних полутора лет. Отмечается, что в январе 2022 года доля маленьких банков в портфеле автокредитов превышала 50%. Снижение связано с уходом кэптивных банков производителей из Европы. В то же время китайские автодилеры отдают предпочтение большим банковским группам. Однако подержанные машины являются перспективным направлением.

Аналитики считают, что рынок автокредитов несколько кварталов находится рядом с историческим максимумом. По данным Frank RG, в июле финансовые организации выдали 162,8 тыс. автокредитов на сумму 239,1 млрд руб. В августе — 152,4 тыс. на сумму 221,2 млрд руб.
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