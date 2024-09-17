В июле 2024 года доля автокредитов малых и средних банков составила 36,7%

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Доля новых машин в структуре выданных автокредитов в июле в России составила 81,3%

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УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Свердловской области объем выданных в июле 2024 года автокредитов составил 5,92 млрд ...

На Южном Урале число выданных автокредитов за месяц снизилось на 14%

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