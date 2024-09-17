В июле 2024 года доля автокредитов малых и средних банков составила 36,7%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области объем выданных в августе 2024 года автокредитов составил 5,51 ...27.08.2024 Доля новых машин в структуре выданных автокредитов в июле в России составила 81,3%
УрБК, Москва, 27.08.2024. В России число выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в июле 2024 года составило ...19.08.2024 На Южном Урале объем выданных автокредитов за месяц снизился на 4%
УрБК, Челябинск, 19.08.2024. В Челябинской области объем выданных в июле 2024 года автокредитов составил 5,01 млрд руб. ...19.08.2024 В Свердловской области средний объем выданных автокредитов за месяц вырос на 5%
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Свердловской области объем выданных в июле 2024 года автокредитов составил 5,92 млрд ...17.06.2024 На Южном Урале число выданных автокредитов за месяц снизилось на 14%
УрБК, Челябинск, 17.06.2024. В Челябинской области объем выданных в апреле 2024 года автокредитов составил 3,83 млрд ...