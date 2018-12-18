ММК внедрил новую отечественную систему SUMRA для подготовки финансовой отчетности по международным стандартам

УрБК, Магнитогорск, 01.10.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») внедрил новую отечественную систему SUMRA для подготовки финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО). Проект был запущен в ускоренном темпе благодаря интуитивно понятному интерфейсу и адаптированной программе обучения, сообщает пресс-служба предприятия.



Директор ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» Оксана Самойлова рассказала, что после ухода иностранных вендоров, в том числе канадской компании CaseWare, программное обеспечение которой использовалось для завершающего этапа подготовки отчетности — формирования отчетных форм и пояснений к ним, у ММК возникла необходимость в импортозамещении.



«Нам важно было объединить все необходимые данные на единой платформе, проводить автоматическую сверку и кастинг, иметь гибкий инструмент для автоматизированного формирования отчетности. Команда ARMUS PRO быстро реагировала на наши потребности, и мы уже успешно выпустили в SUMRA отчетность по МСФО за первый квартал и 6 месяцев 2024 года и видим перспективы использования системы для формирования других отчетностей. Удобно, что теперь наши сотрудники могут самостоятельно настраивать программу и адаптировать отчетность под меняющиеся требования законодательства» — сообщила О. Самойлова.



Она также отметила, что благодаря встроенным в SUMRA механизмам подготовки примечаний, математическим перекрестным проверкам, правилам округления, переключению языков и валют представления отчетности ММК смог достичь своей главной цели — выпускать за минимальный период времени консолидированную финансовую отчетность Группы ММК с использованием российского программного обеспечения.



В настоящее время специалисты ООО «ММК- УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» приступили к настройке системы SUMRA для подготовки отчетности ПАО «ММК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). В дальнейшем компания планирует использовать SUMRA и для подготовки отчетности по РСБУ дочерних компаний группы.