В Свердловской области подключили к теплу 98% объектов социальной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области по состоянию на 27 сентября включено 1 тыс. 349 котельных (95%), ...26.09.2022 В Свердловской области к отоплению подключены 97% объектов социальной сферы и 86% жилого фонда
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области к отоплению подключены 97% объектов социальной сферы и 86% ...16.09.2022 В Свердловской области 61% социальных объектов подключен к теплу
По состоянию на утро 16 сентября в Свердловской области подача отопления идет в 81 муниципалитете. Теплом уже ...02.10.2018 В Свердловской области дали отопление в 96% жилья и 99% объектах социальной сферы
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. По состоянию на 1 октября в Свердловской области отапливается 96% жилья и 99% объектов ...19.09.2017 За сутки в Свердловской области отопление получили 18% жилфонда
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. За прошедшие сутки в Свердловской области отопление дали в 18% жилищного фонда и 41% ...