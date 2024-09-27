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В Свердловской области подключили к теплу 98% объектов социальной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024.В Свердловской области подключили к теплу 98% объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Известно, что 1 октября в 70 муниципальных образованиях Свердловской области подключили тепло. Большинство социальных учреждений уже отапливаются.

«Процесс подключения учреждений социального назначения к теплу практически завершен. На текущий момент этот показатель составляет в среднем по региону 98%», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, график подключения тепла в многоквартирных домах составлялся с учетом температуры воздуха в окружающей среде. Так, в Екатеринбурге отопление дали в 89,6% жилых помещений и 96% заведений социального значения. Планируется, что в течение следующей недели показатель составит 100%.

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что в настоящее время отопление включили на 91,4 млн кв. метров жилья — 92%. Также к зиме готовы 5 тыс.791 объект социальной сферы — 98%. В их число вошли 1 тыс. 646 детских дошкольных учреждений (99,4%), 1 тыс. 051 учреждение культуры (97,7%), 1 тыс. 080 школ (98,7%), 1 тыс. 004 учреждения здравоохранения (98,7%) и др.
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