Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала модернизировали грозовую защиту ЛЭП, объединяющую Свердловскую и Пермскую энергосистемы

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали грозовую защиту ЛЭП, которая объединяет Свердловскую и Пермскую энергосистемы. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Специалисты уральского филиала установили новый грозотрос на линии электропередачи 220 кВ «Цемент — Качканар». Его длина составила 56 км. Это оснащение применяется для защиты электрооборудования от прямых ударов напряжения, которые могут спровоцировать аварии. При монтаже грозовой защиты энергетики применили грозотрос отечественного производства. Среди его свойств отмечаются устойчивость к коррозии, прочность и термическая стойкость.



Два параллельных грозотроса на линии электропередачи 220 кВ «Цемент — Качканар» обеспечивают надежный транзит между Свердловской областью и Пермским краем.