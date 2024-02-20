Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала модернизировали грозовую защиту ЛЭП, объединяющую Свердловскую и Пермскую энергосистемы

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2024 году заменят в Свердловской области ...24.05.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала установили новый грозотрос на ЛЭП Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил грозозащитный трос на двухцепной линии ...28.03.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала модернизировали грозозащиту на ЛЭП в южной части Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В 2023-2024 годах энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменят почти 40 км ...12.01.2023 Специалисты филиала ПАО «Россети» модернизировали ЛЭП на энерготранзите «Сургут — Тюмень»
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала завершили замену грозозащитного троса на ...12.04.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменили 26 километров грозотроса на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Пангоды»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» заменила 26 километров грозотроса на линии электропередачи ...