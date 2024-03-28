Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование на линии 500 кВ «Пермская ГРЭС — Северная»

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала начал установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на 11 ...18.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала установили новое оборудование на кабельно-воздушной линии «Южноуральская ГРЭС-2 — Шагол»
УрБК, Челябинск, 18.03.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили новое оборудование на ...08.09.2023 «Россети» — МЭС Урала повысили надежность ЛЭП «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская» в ЯНАО
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. «Россети» — МЭС Урала заменили более 300 нижних узлов на 180 опорах на линии ...01.11.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП для повышения надежности Южноуральской ГРЭС
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» установили девять новых опор на линии ...16.08.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали ЛЭП между Прикамьем и Средним Уралом
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2022. Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали линию электропередачи 500 кВ «Северная — ...