Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование на линии 500 кВ «Пермская ГРЭС — Северная»

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновил оборудование на линии 500 кВ «Пермская ГРЭС — Северная», которая передает электроэнергию, выработанную самой мощной электростанцией Пермского края.



В пресс-службе предприятия сообщили, что от стабильной работы энерготранзита зависит надежность электроснабжения населения и промышленности региона, в том числе магниевых заводов, производителей калийных удобрений и различных видов солей.



«Энергетики заменили изоляторы, повреждение которых может привести к короткому замыканию и возможному технологическому нарушению. Они предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на ЛЭП», — уточнили в пресс-службе.



Там также сообщили, что на ЛЭП установили новые птицезащитные устройства, которые препятствуют посадке птиц на опоры и гнездованию.



Добавим, что протяженность линии электропередачи 500 кВ «Пермская ГРЭС — Северная» составляет почти 120 км. Она передает электроэнергию, выработанную ГРЭС, в Березниковско-Соликамский энергоузел Пермского края.