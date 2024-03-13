На Южном Урале рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в августе составил 82,6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...13.03.2024 На Южном Урале рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в январе составил 80,7 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 13.03.2024. Рекомендованный семейный доход для обслуживания среднего ипотечного кредита в Челябинской ...12.03.2024 Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале за год вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...08.09.2023 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Южном Урале в августе составил 73 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 08.09.2023. Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита в Челябинской области в ...25.01.2022 На Южном Урале рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в декабре составил 60,5 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 25.01.2022. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Челябинской ...