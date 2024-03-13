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Вчера, 17:43

На Южном Урале рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в августе составил 82,6 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 30.09.2024. Рекомендованный семейный доход для обслуживания среднего ипотечного кредита в Челябинской области в августе 2024 года составил 82,6 тыс. руб., что на 2,4% больше показателя января текущего года (80,7 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 26-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Также в конце списка оказались Пермский край (80,3 тыс. руб.), Республика Башкортостан (79,6 тыс. руб.) Тюменская область (78,9 тыс. руб.) и Удмуртская Республика (76,1 тыс. руб.).

За указанный период рекомендованный семейный доход наиболее вырос для Москвы (+20,8%), Самарской (+9,1%), Новосибирской (+8,8%), Волгоградской (+7,5%) и Оренбургской (+7,3%) областей, а также для Санкт-Петербурга (+5,5%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, размер рекомендованного семейного дохода заемщиков для комфортного обслуживания ипотеки в последнее время немного вырос. По его словам, в этой связи, прежде всего, стоит отметить существенное снижение в 2024 году среднего размера ипотечного кредита на фоне роста ипотечных ставок.

«Во многом это стало следствием «охлаждения» ипотечного рынка путем ужесточения макропруденциальных требований, прежде всего, в отношении увеличения первоначального взноса. Также стоит добавить, что с начала 2024 года объем ипотечного портфеля российских банков вырос на 9%. Кроме того, качество обслуживания ипотеки продолжает находиться на высоком уровне – роста «плохих» долгов не наблюдается», — отметил представитель НБКИ.
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