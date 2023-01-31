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Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Южном Урале в августе составил 73 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 08.09.2023. Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита в Челябинской области в августе 2023 года составил 73 тыс. руб., что на 6,2% больше показателя января этого же года (68,7 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 29-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Также в конце списка по размеру рекомендованного семейного дохода на обслуживание ипотеки оказались Башкортостан (83,7 тыс. руб.), Пермский край (77,7 тыс. руб.), Оренбургская область (77,5 тыс. руб.) и Удмуртская Республика (72,5 тыс. руб.).

При этом сильнее всего с начала года вырос размер рекомендованного семейного дохода на обслуживание ипотеки в Удмуртской Республике (на 22,2%), Краснодарском крае (на 17,9%), Волгоградской (на 15,6%), Ленинградской (на 15,2%) и Ростовской (на 15,1%) областях.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков для комфортного обслуживания ипотеки в последнее время в большей степени определялась ростом ключевой ставки ЦБ РФ и рыночных ставок, а также увеличением стоимости «квадрата» жилья и среднего чека ипотечного кредита.

Отметим, что показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
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