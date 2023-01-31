Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Южном Урале в августе составил 73 тыс. рублей

Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита в Свердловской области в августе 2023 года составил ...Вчера, 14:42 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Среднем Урале с начала года вырос на 9%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита в Свердловской ...31.01.2023 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Южном Урале в декабре 2022 года составил 62,2 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 31.01.2023. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Челябинской ...31.01.2023 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Среднем Урале в декабре 2022 года вырос на 2,6%
Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области в декабре 2022 года ...30.07.2021 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита на Среднем Урале вырос на 10,9%
Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области в июне 2021 года ...