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Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Среднем Урале с начала года вырос на 9%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита в Свердловской области в августе 2023 года составил 90 тыс. руб., что на 8,9% больше показателя января этого же года (82,6 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 19-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру рекомендованного семейного дохода на обслуживание ипотеки расположилась Москва (189,7 тыс. руб.), на втором — Московская область (143,2 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (129,7 тыс. руб.), на четвертом — Ленинградская область (109,3 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (106,5 тыс. руб.).

В целом по стране в августе 2023 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, составил 100,4 тыс. руб., что на 9,8% больше по сравнению с первым месяцем года (91,4 тыс. руб.).

Отметим, что показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
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