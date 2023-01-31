Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Среднем Урале с начала года вырос на 9%

Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области в декабре 2022 года ...31.01.2023 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Среднем Урале в декабре 2022 года вырос на 2,6%
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...25.01.2022 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита на Среднем Урале за полгода вырос на 4,9%
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...30.07.2021 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита на Среднем Урале вырос на 10,9%
Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области в июне 2021 года ...30.07.2021 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита на Среднем Урале вырос на 10,9%
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...