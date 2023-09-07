УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...

Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале за год вырос на 10%

Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Среднем Урале с начала года вырос на 9%

Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита в Свердловской области в августе 2023 года составил ...