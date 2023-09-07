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Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале за год вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области в январе 2024 года составил 91 тыс. руб., что на 10,1% больше показателя того же месяца предыдущего года (82,6 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 18-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки расположилась Москва (185,3 тыс. руб.), на втором — Московская область (140,5 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (126,8 тыс. руб.), на четвертом — Ленинградская область (109 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров ХМАО (105,1 тыс. руб.).

В целом по стране в январе этого года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, составил 101,6 тыс. руб., что на 11% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года (91,5 тыс. руб.).

Отметим, что показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
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