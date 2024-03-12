Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%

Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области в январе 2024 года ...12.03.2024 Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале за год вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...07.09.2023 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Среднем Урале с начала года вырос на 9%
Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита в Свердловской области в августе 2023 года составил ...25.01.2022 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита на Среднем Урале за полгода вырос на 4,9%
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...30.07.2021 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита на Среднем Урале вырос на 10,9%
Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области в июне 2021 года ...