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Вчера, 15:44

Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области на 1 августа 2024 года составил 87,8 тыс. руб., что на 3,5% меньше показателя января текущего года (91 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 24-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки расположилась Москва (223,9 тыс. руб.), на втором — Московская область (140,5 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (133,8 тыс. руб.), на четвертом — Ленинградская область (108,2 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров ХМАО (105,1 тыс. руб.).

В целом по стране по состоянию на 1 августа 2024 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, составил 103,2 тыс. руб., что на 1,5% больше по сравнению с началом января этого же года (101,6 тыс. руб.).

Отметим, что показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
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