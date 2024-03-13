На Южном Урале рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в январе составил 80,7 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 13.03.2024. Рекомендованный семейный доход для обслуживания среднего ипотечного кредита в Челябинской области в январе 2024 года составил 80,7 тыс. руб., что на 15,3% больше показателя того же месяца прошлого года (70 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 29-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Также в конце списка оказались Тюменская (84,9 тыс. руб.) и Оренбургская (83,3 тыс. руб.) области, Пермский край (82,3 тыс. руб.), Удмуртская Республика (76,1 тыс. руб.).



Наиболее сильно за указанный период вырос рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в Удмуртской Республике (на 27,6%), Самарской (на 19,7%), Нижегородской (на 19%), Кемеровской (на 16,8%) и Волгоградской (на 16,5%) областях.



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост размера рекомендованного семейного дохода заемщиков для комфортного обслуживания ипотеки в последнее время во многом был следствием «бума» на ипотечном рынке и инфляционного давления.



Отметим, что показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.