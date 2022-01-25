Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Южном Урале в декабре 2022 года составил 62,2 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 31.01.2023. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Челябинской области в декабре 2022 года составил 62 тыс. 207 руб., что на 5,1% больше показателя марта того же года (59 тыс. 179 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 29-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Также внизу списка по размеру рекомендованного семейного дохода на обслуживание ипотеки оказались Волгоградская область (66,9 тыс. руб.), Пермский край (63,4 тыс. руб.), Оренбургская область (63,3 тыс. руб.) и Удмуртская Республика (54,3 тыс. руб.).



При этом Челябинская область оказалась в числе регионов РФ, где рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки за март-декабрь 2022 года вырос сильнее всего. Помимо нее в этот список попали Тюменская область (+7,4%), Ставропольский (+7,1%) и Алтайский (+5,9%) края, а также Воронежская (+5,3%) область.



Отметим, что показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.