В Свердловской области трафик в Telegram вырос до 11%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области трафик в Telegram вырос до 11%. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора «МегаФон».



Начиная с 2022 года доля мобильного интернет-трафика, идущего через Telegram в Свердловской области, увеличилась вдвое. Кроме того, свердловчане начали активно пользоваться VK, и трафик сети вырос до 16%. Заметив тенденцию, сотрудники компании увеличили пропускную способность прямых стыков социальной сети и мессенджера.



Аналитики отметили, что за последний месяц лета свердловчане чаще всего пользовались VK —16,7 %. По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года доля трафика в общем потреблении выросла на 2,2 процентных пункта (п.п). При этом в августе 2024 года мобильный трафик в Telegram достиг 11,5 %, а летом 2022 года он достигал 5,4 %. Так, осенью 2023 года Telegram занял второе место в рейтинге по объему трафика.



«Мы внимательно следим за трендами потребления и оперативно реагируем на запросы наших абонентов. VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост, и для обеспечения достаточного запаса емкости мы модернизируем нашу сеть», — отметил директор департамента по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович.