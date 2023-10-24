В Свердловской области трафик в Telegram вырос до 11%

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Потребление мобильного интернета в Свердловской области, согласно анализу обезличенных ...03.11.2022 «МегаФон»: Среди свердловчан растет популярность Telegram как рабочего мессенджера
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Аналитики мобильного оператора «МегаФон» проанализировали обезличенный интернет-трафик ...10.08.2022 «МегаФон» расширил пропускную способность Telegram в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. «МегФон» поднял скорость передачи данных в Telegram, увеличив пропускную способность ...11.03.2022 «МегаФон»: Трафик свердловских абонентов в Telegram увеличился вдвое
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. Трафик свердловских абонентов «МегаФона» в Telegram в первую неделю марта вырос в два ...22.12.2021 Telegram стал самым популярным мессенджером в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2021. Telegram стал самым популярным и быстрорастущим мессенджером в Свердловской области. За ...