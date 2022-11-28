«МегаФон»: На Среднем Урале курьерам и таксистам вдвое увеличили скорость интернета на время распродаж

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Оператор сотовой связи «МегаФон» подключил курьерам и водителям такси мобильный интернет, который работает на 50% быстрее, чем обычно. Обновление позволит без сбоев выполнять заказы во время высокого сезона торговли.



По статистике «МегаФона», мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре-декабре. В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября прошлого года, во Всемирный день шопинга, трафик онлайн-магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни.



«В этот напряженный период стабильная работа онлайн-сервисов важна не только для тех, кто делает заказы в интернете, но и тем, кто обеспечивает их доставку. «МегаФон» решил предоставить партнерам Яндекс Про — водителям такси и курьерам — ускоренный мобильный интернет по технологии pre-5G на полтора месяца распродажного бума», — говорится в сообщении сотового оператора.



Это технологическое решение ускорит мобильный интернет на 50% и сделает быстрее работу профессионального приложения для курьеров и водителей такси Яндекс Про, с помощью которого они принимают и выполняют заказы. Pre-5G также обеспечивает стабильную работу приложения в местах наибольшей концентрации пользователей мобильного оператора и улучшает навигацию.



«Каждому нашему клиенту важно получать свои покупки вовремя, особенно в период, когда многие в преддверии новогодних праздников готовят подарки для близких. Мы уверены, что наша технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов и поэтому на период пиковых ноябрьских нагрузок на курьеров и водителей такси, мы обеспечили их максимально комфортной связью по всей стране», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.



Добавим, что «МегаФон» представил технологию pre-5G в марте 2022 года. Она позволяет в полной мере использовать емкие с точки зрения интернет-трафика сервисы: возможностей pre-5G достаточно для мобильного гейминга, просмотра стриминговых сервисов, онлайн-трансляций, фильмов и сериалов в высоком качестве без «зависаний» картинки.