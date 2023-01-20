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Вчера, 14:42

«МегаФон» увеличил скорость Telegram и VK на Урале

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. «МегаФон» повысил пропускную способность каналов связи сервисов VK и Telegram на 45% и 40% соответственно. Это дало возможность уменьшить минимальную задержку сигнала и ускорить получение данных в мессенджерах, социальных сетях, образовательных, игровых и других популярных онлайн-сервисах, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Компания добавила новые подключения к узлам связи и дата-центрам VK в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. За счет этого обеспечивается лучшая скорость и снижается время отклика сервера.

В «МегаФоне» отмечают, что каждый год мобильная связь через VK становится более востребованной. В январе его трафик вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными проектами VK являются «Одноклассники» и «ВКонтакте». За год их трафик вырос почти в 2,5 раза.

Помимо этого, оператор поднял пропускную способность в Telegram до 1400 Гбит/с. В последние 11 месяцев он остается самым популярным сервисом мгновенных сообщений. Расширение каналов для пропуска трафика призвано обеспечить абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере. Так, в январе абоненты потратили в мессенджере в три раза больше трафика, чем год назад.

«Мы не только активно строим и модернизируем сотовую инфраструктуру, но и улучшаем качество работы популярных онлайн-сервисов на нашей сети. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому для нас важно обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования мобильных приложений и веб-ресурсов», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Наряду с развитием отдельных сервисов оператор активно работает над улучшением инфраструктуры в населенных пунктах и конкретных локациях, где наблюдается рост трафика. Так, в прошлом году инженеры «МегаФона» расширили емкость сети в точках наибольшей мобильной активности, улучшения затронули свыше 100 мест Свердловской области — от крупных городов до небольших сел, поселков, деревень и даже трасс.

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