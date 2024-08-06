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Вчера, 13:03

Власти Екатеринбурга отложили перевод общественного автотранспорта на брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. Власти Екатеринбурга отложили перевод перевозчиков на брутто-контракты в рамках транспортной реформы. Об этом сегодня заявил глава города Алексей Орлов на пресс-конференции, посвященной скидкам на проезд в общественном транспорте.

Градоначальник отметил, что перенос сроков связан с введением полностью безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте.

«Все, что касается наличных денег, — это неполная гарантия, что деньги дойдут до бюджета. Поэтому процесс перевода на брутто-контракты непростой, и мы подкорректировали сроки»,— сказал Алексей Орлов.

Напомним, в августе гордума увеличила доходы и расходы бюджета на 2024 год на 1,18 млрд руб., что связано с реализацией транспортной реформы.

На заключение брутто-контрактов по перевозке пассажиров общественного транспорта будет направлено 900 млн руб., на них с 1 августа перешли троллейбусы и трамваи Екатеринбурга, а с октября соглашения должны были начать действовать и для автобусов.
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