Власти Екатеринбурга отложили перевод общественного автотранспорта на брутто-контракты

Депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно одобрили поправки в муниципальный бюджет, необходимые для ...06.08.2024 Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли корректировку муниципального бюджета для проведения транспортной реформы
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2024. Депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно одобрили поправки в муниципальный ...01.08.2024 В Екатеринбурге электротранспорт с 1 августа перешел на систему брутто-контрактов
В Екатеринбурге с 1 августа обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов стало осуществляться по системе ...01.08.2024 В Екатеринбурге электротранспорт с 1 августа перешел на систему брутто-контрактов
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. В Екатеринбурге с 1 августа обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов стало ...11.07.2024 Администрация Екатеринбурга разместила первые брутто-контракты на троллейбусные маршруты
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. В рамках разворачиваемой транспортной реформы в Екатеринбурге администрация города ...