Власти Екатеринбурга отложили перевод общественного автотранспорта на брутто-контракты

Депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно одобрили поправки в муниципальный бюджет, необходимые для ...

В Екатеринбурге электротранспорт с 1 августа перешел на систему брутто-контрактов

В Екатеринбурге с 1 августа обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов стало осуществляться по системе ...