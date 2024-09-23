В Свердловской области в ближайшие двое суток ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области в ближайшие двое суток ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«30 сентября и 1 октября местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.