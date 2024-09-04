В Серове злоумышленники по схеме «заработок в интернете» похитили у местной жительницы свыше 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Серове местная жительница перевела на счета телефонных аферистов, предлагающих заработок в интернете, свыше 2 млн руб. В настоящее время следственным отделом полиции Серова возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Пострадавшая рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение от неизвестной с предложением подработки на интернет-платформе, популяризирующей туристические агентства.



После того, как женщина дала согласие, неизвестная попросила ее сделать скриншоты страниц туристических сайтов и отправлять их в чаты. За выполнение задания она заплатила потерпевшей 500 руб.



Далее женщину включили в общий чат и предложили работу по бронированию мест в отелях с гарантированной оплатой — процентом от суммы вложенных и полученных от прибыли средств.



Женщина зарегистрировалась на платформе и, согласно новому заданию, переходила по VIP-уровням, для преодоления каждого из которых периодически вкладывала денежные средства.



Она поняла, что стала жертвой мошенников, когда не смогла вывести с платформы якобы заработанные 7 млн руб.



Общая сумма похищенных средств составила 2 млн 050 тыс. руб., из которых 1 млн 900 тыс. руб. были взяты потерпевшей в кредит.