В Серове злоумышленники по схеме «заработок в интернете» похитили у местной жительницы свыше 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В Серове аферисты по схеме «заработок на бирже» похитили у местной жительницы 1 млн 200 ...10.06.2024 Жительница Екатеринбурга перевела аферистам на «безопасные счета» свыше 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу оформить кредиты на ...03.05.2024 В Богдановиче семья оформила пять кредитов и перевела на счета злоумышленников более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Богдановиче семья местных жителей, действуя по инструкции телефонных аферистов, ...02.05.2024 В Каменске-Уральском местная жительница перевела на счета аферистов свыше миллиона рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Каменске-Уральском местная жительница перевела на «безопасные счета» телефонных ...30.11.2020 Мошенники под видом сотрудников банка оформили на жительницу Екатеринбурга кредиты на 768 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...