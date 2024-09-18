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Сегодня, 10:05

На Среднем Урале до конца дня 30 сентября будет держаться смог

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области до конца дня сегодня сохранится смог. Информация опубликована на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«До 20.00 30 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.
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