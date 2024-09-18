На Среднем Урале до конца дня 30 сентября будет держаться смог

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области метеорологи выпустили предупреждение о смоге. Информация ...13.09.2023 На Среднем Урале до 15 сентября объявили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В Свердловской области с 12 по 15 сентября объявили предупреждение о неблагоприятных ...10.04.2023 В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности с 10 по 13 апреля
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области с 20.00 10 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические ...04.04.2023 До вечера 5 апреля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...15.02.2023 До вечера 17 февраля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...