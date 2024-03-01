Банк России с конца года планирует публиковать рэнкинг банков-нарушителей прав потребителей

УрБК, Москва, 01.03.2024. ЦБ РФ собирается ввести надзорный рейтинг для контроля добросовестности российских банков. Об ...

Банк России выступает против запрета микрофинансовых организаций

УрБК, Москва, 23.05.2019. Банк России выступает против запрета микрофинансовых организаций. Об этом в Госдуме сообщила ...