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Банк России с конца года планирует публиковать рэнкинг банков-нарушителей прав потребителей

УрБК, Москва, 27.09.2024. Банк России планирует с конца 2024 года публиковать рэнкинг банков, которые чаще всего нарушают права потребителей. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XXI Международного банковского форума, пишет ТАСС.

Она также отметила, что регулятор будет работать с парламентом над вопросом увеличения штрафов за называние финансовых услуг (мисселинг), а также над искоренением других практик, которые подрывают репутацию кредитно-финансового сектора.
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