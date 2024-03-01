Банк России с конца года планирует публиковать рэнкинг банков-нарушителей прав потребителей

УрБК, Москва, 01.03.2024. ЦБ РФ собирается ввести надзорный рейтинг для контроля добросовестности российских банков. Об ...23.05.2019 Банк России выступает против запрета микрофинансовых организаций
УрБК, Москва, 23.05.2019. Банк России выступает против запрета микрофинансовых организаций. Об этом в Госдуме сообщила ...06.06.2018 Банк России создаст рэнкинг страховых компаний по качеству работы с клиентами
УрБК, Москва, 06.06.2018. Банк России планирует создать рэнкинг страховых компаний по уровню клиентоориентированности. ...30.06.2016 Центробанк планирует увеличить требования к капиталу федеральных банков до 1 млрд рублей
УрБК, Москва, 30.06.2016. Центральный банк России планирует повысить требования к минимальному уровню собственных ...03.06.2009 ОАО «СКБ-банк» вошло в рэнкинг самых стрессоустойчивых банков, опубликованный Национальным Банковским Журналом
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2009. Рэнкинг самых стрессоустойчивых банков, остающихся конкурентоспособными и наиболее ...