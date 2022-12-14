Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина обсудили развитие финансовой сферы региона

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина провели рабочую встречу по вопросам развития финансовой сферы региона. Обсуждение касалось обеспечения финансовой стабильности, инвестиционной активности, защищенности финансовой системы, бизнеса и граждан в текущих условиях. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Добавим, что регулятор проводит в Екатеринбурге форум «Кибербезопасность в финансах».
«Прежде всего, хочу поблагодарить вас лично и ваших коллег за решение о проведении форума в Екатеринбурге. Современные реалии еще раз подчеркнули высокую потребность в отечественных решениях для защиты финансовой системы страны. Знаю, что интерес к форуму высок, его тема — очень актуальна. Вы в числе прочих поднимаете вопросы мошенничества и кибератак, и противодействия этим видам преступлений», — отметил Е. Куйвашев.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Губернатор рассказал, что в регионе сохраняется инвестиционная активность и растет доступность банковских услуг для свердловчан. Предприниматели занимаются вопросами импортозамещения и создания высокотехнологичных производств. Также глава региона обратил внимание на сложившееся конструктивное сотрудничество областного правительства с Уральским главным управлением Банка России во главе с Рустэмом Мардановым.
Э. Набиуллина добавила, что регулятору нужно чувствовать пульс, анализировать происходящее в регионах, чтобы принимать решения.
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