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Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили годовой план по ремонту автотрансформаторов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили годовой план по ремонту автотрансформаторов в Свердловской области. Выполненные работы позволили повысить надежность энергообъектов системного значения, от которых зависит электроснабжение крупных промышленных городов: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды.

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили годовой план по ремонту автотрансформаторов в Свердловской области

«Автотрансформатор — силовое оборудование, предназначенное для преобразования уровня напряжения в сети. Для поддержания бесперебойной работы агрегатов были заменены резиновые уплотнители, предохранительные клапаны. Кроме того, энергетики выполнили исследование обмоток автотрансформатора. После модернизации все показатели трансформаторного масла были приведены к отраслевым нормам», — сообщает Группа связей с общественностью и СМИ компании.

Также там отметили, что подстанции 500 кВ «Тагил», 220 кВ «Сирень» и «Первоуральская», на которых был проведен ремонт трех автотрансформаторов, участвуют в электроснабжении крупных металлургических и машиностроительных заводов, в том числе градообразующих комплексов.

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
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