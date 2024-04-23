Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили годовой план по ремонту автотрансформаторов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили ремонт разъединителя 500 кВ с ...16.10.2023 «Россети» обновили трансформаторное оборудование на подстанции «Кустовая» в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт трансформатора мощностью ...24.07.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала отремонтировали автотрансформаторы на двух магистральных подстанциях Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала произвели ремонт автотрансформаторов на ...05.06.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала обновили автотрансформатор в Челябинской области
УрБК, Челябинск, 05.06.2023. Энергетики «Россети» — МЭС Урала отремонтировали автотрансформатор на подстанции 220 кВ ...12.11.2020 «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт реакторов на трех подстанциях, питающих предприятия ТЭК в Тюмени и ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили ремонт четырех шунтирующих реакторов на ...