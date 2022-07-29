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«Россети» обновили трансформаторное оборудование на подстанции «Кустовая» в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт трансформатора мощностью 167 МВА на подстанции 500 кВ «Кустовая». Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.

Ремонт трансформатора «Кустовая», расположенного в Нижневартовском районе ХМАО, где проживает более 270 тыс. человек, повысит надежность энергоснабжения на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса региона, среди которых ПАО «НГК «Славнефть», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Лукойл-Западная Сибирь».

На оборудовании были заменены резиновые уплотнители и предохранительные клапаны, выполнен осмотр обмоток автотрансформатора, проведена ревизия устройств регулирования напряжения оборудования. После ремонта все показатели трансформаторного масла были приведены к отраслевым нормам.

Мощность подстанции 500 кВ «Кустовая» составляет 1169 МВА.
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