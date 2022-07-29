«Россети» обновили трансформаторное оборудование на подстанции «Кустовая» в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» закончили ремонт автотрансформаторной группы ...03.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» обновили оборудование на подстанции «Ленинская» в ХМАО-Югре
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» обновили коммутационное оборудование на подстанции 220 кВ «Ленинская» ...24.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали оборудование на ключевом центре питания Нижневартовска и нефтедобывающих объектов НК «Роснефть»
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» модернизировала систему противоаварийной автоматики на ...26.10.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали оборудование подстанции 500 кВ «Кустовая» в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали защиту силового оборудования на питающем центре ...26.06.2018 ФСК ЕЭС модернизировала подстанцию 500 кВ «Кустовая» в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. ФСК ЕЭС установила новые трансформаторы тока и устройства релейной защиты на подстанции ...