«Россети» обновили трансформаторное оборудование на подстанции «Кустовая» в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт трансформатора мощностью 167 МВА на подстанции 500 кВ «Кустовая». Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.



Ремонт трансформатора «Кустовая», расположенного в Нижневартовском районе ХМАО, где проживает более 270 тыс. человек, повысит надежность энергоснабжения на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса региона, среди которых ПАО «НГК «Славнефть», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Лукойл-Западная Сибирь».



На оборудовании были заменены резиновые уплотнители и предохранительные клапаны, выполнен осмотр обмоток автотрансформатора, проведена ревизия устройств регулирования напряжения оборудования. После ремонта все показатели трансформаторного масла были приведены к отраслевым нормам.



Мощность подстанции 500 кВ «Кустовая» составляет 1169 МВА.