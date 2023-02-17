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Специалисты «Россети» — МЭС Урала отремонтировали автотрансформаторы на двух магистральных подстанциях Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала произвели ремонт автотрансформаторов на подстанциях 500 кВ «Южная» и 220 кВ «Малахит». Это позволило повысить надежность энергоснабжения потребителей Екатеринбурга и нескольких металлургических предприятий региона, сообщает группа связей с общественностью и СМИ энергетической компании.

Специалисты «Россети» — МЭС Урала отремонтировали автотрансформаторы на двух магистральных подстанциях Свердловской области
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

В ходе работ специалисты заменили на оборудовании резиновые уплотнители, предохранительные клапаны, а также произвели осмотры обмоток автотрансформаторов и провели ревизию устройств.

Следует отметить, что подстанция 500 кВ «Южная» с трансформаторной мощностью 1502 МВА является основным центром энергоснабжения Екатеринбурга и важным узловым объектом энергосистемы Урала. Электроэнергия сюда поступает от Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС.

Подстанция 220 кВ «Малахит» трансформаторной мощностью 200 МВА питает Северский трубный завод, продукция которого используется в нефтегазовой промышленности при строительстве трубопроводов, в машиностроении и коммунальном хозяйстве.
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