Специалисты «Россети» — МЭС Урала отремонтировали автотрансформаторы на двух магистральных подстанциях Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала выполнили ремонтные работы на подстанциях ...29.07.2022 «Россети ФСК ЕЭС» закончили ремонт силового оборудования на подстанции «Магистральная» в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» закончили ремонт автотрансформаторной группы ...21.03.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» повысили надежность энергоснабжения нефтедобычи Самотлорского месторождения
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили работы на подстанциях 220 кВ ...29.06.2021 «Россети ФСК ЕЭС» повысят надежность работы энергообъектов Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. «Россети ФСК ЕЭС» отремонтируют 204 выключателя напряжением 10-500 кВ в преддверии ...11.01.2021 «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт оборудования на 10 подстанциях Кировской области
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» выполнили ремонт 120 выключателей 6-500 кВ и более 300 ...