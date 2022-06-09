Энергетики «Россети» — МЭС Урала обновили автотрансформатор в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 05.06.2023. Энергетики «Россети» — МЭС Урала отремонтировали автотрансформатор на подстанции 220 кВ «Чебаркуль» в Челябинской области. Это повысит надежность электроснабжения жителей города с численностью населения 44,6 тыс. человек.



Как сообщает пресс-служба компании, автотрансформатор — это силовое оборудование, предназначенное для преобразования уровня напряжения в сети. Кроме того, специалисты с начала года провели на подстанции техническое обслуживание автоматической установки пожаротушения автотрансформаторов и дизельной генераторной установки. Также в течение года будет выполнен средний ремонт двух масляных баковых выключателей 110 кВ, ремонт трансформаторов, разъединителей и выключателей.



На подстанции 220 кВ «Чебаркуль» установлено два силовых автотрансформатора мощностью 240 и 250 МВА. Проведенные работы повысят надежность электроснабжения потребителей Челябинской области.