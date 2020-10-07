В Свердловской области аграрии добились высокой урожайности капусты, моркови и свеклы

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2020. В Свердловской области подходит к концу уборочная кампания, сообщает департамент ...18.09.2013 В Свердловской области зерновые культуры убраны на 80% посевных площадей
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2013. К настоящему моменту в Свердловской области зерновые и зернобобовые культуры убраны ...13.10.2010 В Свердловской области закончен сбор картофеля
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2010. На полях Свердловской области закончен сбор картофеля и собрано 90% урожая моркови, ...06.09.2010 Средняя урожайность картофеля в хозяйствах Екатеринбурга составляет 200 центнеров с гектара
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2010. Уборочная кампания — 2010, стартовавшая в хозяйствах Екатеринбурга в конце августа, ...12.05.2010 В сельхозпредприятиях Екатеринбурга стартовала посевная кампания
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2010. Посевная кампания, ходу которой очень способствует теплая погода, стартовала в ...