В Свердловской области аграрии добились высокой урожайности капусты, моркови и свеклы

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области аграрии добились высокой урожайности капусты, моркови и свеклы. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Свердловские фермеры собрали более 600 центнеров капусты и около 450 центнеров моркови с каждого гектара посевных земель. Этот показатель выше прошлогоднего уровня.



Отмечается, что свыше 1 тыс. га плодородных земель в области занимали овощи открытого грунта. В этом году аграрии планируют собрать не менее 40 тыс. т капусты, моркови и свёклы. Для повышения урожайности они восстанавливают и строят системы для орошения почвы. Для поддержки местного фермерства в 2024 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил из областного бюджета 69 млн руб.