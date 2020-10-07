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В Свердловской области аграрии добились высокой урожайности капусты, моркови и свеклы

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области аграрии добились высокой урожайности капусты, моркови и свеклы. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Свердловские фермеры собрали более 600 центнеров капусты и около 450 центнеров моркови с каждого гектара посевных земель. Этот показатель выше прошлогоднего уровня.

Отмечается, что свыше 1 тыс. га плодородных земель в области занимали овощи открытого грунта. В этом году аграрии планируют собрать не менее 40 тыс. т капусты, моркови и свёклы. Для повышения урожайности они восстанавливают и строят системы для орошения почвы. Для поддержки местного фермерства в 2024 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил из областного бюджета 69 млн руб.
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