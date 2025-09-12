УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:57

Аграрии Свердловской области собрали 42,5 тысяч тонн картофеля

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Аграрии Свердловской области на сегодняшний день собрали 42,5 тыс. т картофеля. В общей сложности планируется собрать 270 тыс. т. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова рассказала, что всего на территории региона картофелем засеяно 11,3 тыс. га полей.

«Уборочная кампания в разгаре, и впереди еще много работы, однако уже можно сказать, что урожайность в этом году высокая. Она составляет, в среднем, 225 центнеров с одного гектара. Сейчас мы по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера дорабатываем механизм предоставления субсидий производителям картофеля, чтобы оказать им дополнительную поддержку из регионального бюджета в 2025 году, на эти цели запланировано 27 млн руб.», – рассказала А. Кузнецова.

Также сообщается, что сотрудники агропромышленного комбината «Белореченский» в 2025 году высадили картофель на площади 686,6 га.

Большая часть посевных полей сельхозтоваропроизводителя засеяна сортами «Терра», «Аляска» и «Люкс». Все сорта адаптированы к уральскому климату.

Урожай предприятие поставляет на прилавки магазинов Свердловской области и соседних регионов.

Всего в 2025 году аграрии Свердловской области обрабатывают более 760 тыс. га земли, почти половина из которых засеяна кормовыми культурами. Зерновые и зернобобовые составляют 43,6%.

Ранее Денис Паслер сообщил, что аграрии области уже собрали более 216 тыс. т зерновых, 27 тыс. т картофеля, почти 6 тыс. т овощей открытого грунта и около 1 тыс. т технических культур.

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Администрации губернатора Свердловской области
