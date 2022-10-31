В Свердловской области завершилась уборочная кампания

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Свердловские сельхозпроизводители полностью закончили уборочную кампанию. Об этом ...07.10.2020 В Свердловской области завершается уборка урожая
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2020. В Свердловской области подходит к концу уборочная кампания, сообщает департамент ...01.11.2019 Аграрии Свердловской области закончили уборочную кампанию
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. В Свердловской области официально закончена уборочная кампания. Об этом сообщает ...08.11.2013 В Свердловской области собрано более 600 тыс. тонн зерна
В Свердловской области в 2013 году отмечено увеличение на валового сбора кормовых, зерновых культур, картофеля и овощей ...08.11.2013 В Свердловской области собрано более 600 тыс. тонн зерна
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2013. В Свердловской области в 2013 году отмечено увеличение на валового сбора кормовых, ...