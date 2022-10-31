В Свердловской области завершилась уборочная кампания

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В Свердловской области завершилась уборочная кампания. Уборочная площадь зерновых культур в этом году составила 310,5 тыс. га, сообщает департамент информационной политики региона.



Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова сообщила, что сельхозпроизводители в 2023 году намолотили 697,5 тыс. т зерна в бункерном весе, с одного гектара в среднем было собрано 22,5 ц зерна. Урожай маслосемян в этом году оказался выше прошлогоднего уровня. Масличные культуры обмолочены на площади 35 тыс. га, всего намолотили 53,2 тыс. т семян.



«Большая часть — это рапс, которого собрано 39,3 тыс. т. В 2023 году Свердловская область начала активно экспортировать эту культуру, в том числе в страны СНГ и Китай, где ценят качество уральского сырья», — рассказала министр.



Овощей собрано 32,1 тыс. т с площади 1,1 тыс. га. Больше всего — картофеля (259,8 тыс. т). С каждого гектара убрано 184,9 ц, что на 51,5 ц больше прошлогодних показателей.



Также уральские аграрии заготовили грубые и сочные корма для животноводства — 90,4 тыс. т сена, 895,8 тыс. т сенажа и 701,1 тыс. т силоса.