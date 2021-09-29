УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:03

В Свердловской области собрали более 216 тысяч тонн зерновых

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Свердловской области в разгаре уборочная кампания. Об этом в своем Телеграм-канале написал врио свердловского губернатора Денис Паслер.

Аграрии уже собрали более 216 тыс. т зерновых, 27 тыс. т картофеля, почти 6 тыс. т овощей открытого грунта и около 1 тыс. т технических культур. Как только в регионе прекратятся дожди, темпы уборки будут увеличены.

«Уже сегодня мы видим эффект от сбора урожая: цены на овощи на прилавках магазинов в Свердловской области снизились. Так называемый «борщевой набор» подешевел относительно осени прошлого года на 20% и сейчас составляет 188,5 руб.», — отметил Д. Паслер.

Ранее УрБК писал, что в области сельхозпроизводители приступили к сбору кормовых культур и к уборочной кампании.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.09.2021 Урожайность зерновых культур в Свердловской области снизилась на 24%

В Свердловской области продолжается уборка зерновых, зернобобовых, технических культур, картофеля и овощей. Об этом ...

29.09.2021 Урожайность зерновых культур в Свердловской области снизилась на 24%

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Свердловской области продолжается уборка зерновых, зернобобовых, технических культур, ...

18.05.2021 В Свердловской области план ярового сева выполнен на 60,2%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. В Свердловской области в рамках посевной кампании план ярового сева выполнен на 60,2%, ...

05.05.2021 В Свердловской области началась посевная

Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает департамент информполитики региона. ...

05.08.2020 В Свердловской области началась уборочная кампания

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2020. В Свердловской области началась кампания по уборке урожая, сообщает департамент ...

Популярные новости
13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (328)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.