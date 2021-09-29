В Свердловской области собрали более 216 тысяч тонн зерновых

В Свердловской области продолжается уборка зерновых, зернобобовых, технических культур, картофеля и овощей. Об этом ...29.09.2021 Урожайность зерновых культур в Свердловской области снизилась на 24%
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Свердловской области продолжается уборка зерновых, зернобобовых, технических культур, ...18.05.2021 В Свердловской области план ярового сева выполнен на 60,2%
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. В Свердловской области в рамках посевной кампании план ярового сева выполнен на 60,2%, ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает департамент информполитики региона. ...05.08.2020 В Свердловской области началась уборочная кампания
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2020. В Свердловской области началась кампания по уборке урожая, сообщает департамент ...