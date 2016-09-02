Государства БРИКС договорились о создании Форума налоговых служб стран объединения

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2016. В 2017 году впервые юридический форум стран БРИКС пройдет на территории России — ...08.07.2015 Страны БРИКС создали собственный Банк развития
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР подписали соглашение о создании Банка развития с общим бюджетом в 100 млрд ...15.07.2014 Путин призвал страны БРИКС не идти на поводу США
Президент РФ Владимир Путин призвал страны БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) противостоять травле государств, ...09.07.2014 Страны БРИКС создадут собственный банк развития
Лидеры стран БРИКС на саммите в Бразилии 14-16 июля могут подписать соглашение о создании Нового банка развития с ...13.05.2014 Аргентина попросила присоединить ее к блоку БРИКС
Аргентина попросила присоединить ее к блоку стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщает ...