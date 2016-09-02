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Государства БРИКС договорились о создании Форума налоговых служб стран объединения

УрБК, Москва, 27.09.2024. Государства БРИКС договорились о создании Форума налоговых служб стран объединения. Соответствующее соглашение было подписано в Москве, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

«В будущем работа Форума глав налоговых служб стран БРИКС должна быть погружена в вопросы актуальной международной повестки. Цель — быть более представленными на международных площадках и своевременно реагировать на продвижение международных налоговых мер», — подчеркнул глава ФНС Даниил Егоров.

Он отметил, что подписание соглашения о создании Форума укрепит взаимодействие между налоговыми службами из разных стран. Оно заложит основы для управления совместными проектами. По мнению Д. Егорова, опыт прошлых лет показал эффективность налогового сотрудничества БРИКС и его высокий потенциал для дальнейшего развития.
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