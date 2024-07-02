Свердловские аграрии заявили о рекордном урожае зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Пониженная ставка единого сельскохозяйственного налога в размере 5% будет действовать ...26.04.2024 Аграрии Свердловской области на площади более 20 тыс. га обработали от болезней 7,8 тыс. тонн семян зерновых культур
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Аграрии Свердловской области приступили к полевым работам. На площади более 20 тыс. га ...14.09.2021 В Свердловской области урожай зерновых и зернобобовых культур собран с 72,8% площадей
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. К 10 сентября 2021 года в Свердловской области урожаи зерновых и зернобобовых культур ...01.11.2019 Аграрии Свердловской области закончили уборочную кампанию
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. В Свердловской области официально закончена уборочная кампания. Об этом сообщает ...10.08.2016 В Свердловской области на две недели раньше начали уборку зерновых
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2016. В Свердловской области уборка зерновых культур началась раньше среднегодовых ...