УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:20

Свердловские аграрии заявили о рекордном урожае зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В Свердловской области собран рекордный урожай зерновых культур. Об этом сообщается на сайте Законодательного Собрания Свердловской области.

«Сейчас в Свердловской области идет горячая уборочная кампания. Земледельцы спешат собрать урожай, пока позволяют погодные условия. Фермеры Камышлова и Богдановича сообщают о хороших сборах зерновых культур этого года. На некоторых предприятиях урожайность сравнима с Краснодарским краем и Ростовской областью и исчисляется десятками центнеров на гектар. Высоких показателей удалось достичь благодаря сложившимся погодным условиям, хорошим сортам пшеницы, минеральным удобрениям, которые сельское хозяйство приобрело по международной субсидии», — написала председатель регионального заксо Людмила Бабушкина.

Отметим, что власти Свердловской области уделяют большое внимание поддержке агропромышленного комплекса. Так, в 2022 году размер субсидий составлял порядка 300 млн руб. в год. В настоящий момент на поддержку направлено порядка 8,5 млрд руб.

Кроме того, в регионе действует закон «Об обеспечении продовольственной безопасности». Согласно этому документу, средства областного бюджета, предоставляемые на оказание государственной поддержки производителям сельхозтоваров на очередной финансовый год, не могут быть уменьшены по сравнению с размером средств, выделенных на эти цели в текущем финансовом году.

Кроме того, с 1 января 2019 года на территории Свердловской области для всех категорий налогоплательщиков стандартного сельскохозяйственного налога установлена сниженная налоговая ставка: в среднем 5%. 2 июля 2024 года на сессии Законодательного Собрания депутаты приняли закон, предусматривающий продление действия пониженной налоговой ставки до 2027 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.07.2024 Свердловские депутаты проголосовали за продление пониженной ставки по единому сельхозналогу до 2027 года

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Пониженная ставка единого сельскохозяйственного налога в размере 5% будет действовать ...

26.04.2024 Аграрии Свердловской области на площади более 20 тыс. га обработали от болезней 7,8 тыс. тонн семян зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Аграрии Свердловской области приступили к полевым работам. На площади более 20 тыс. га ...

14.09.2021 В Свердловской области урожай зерновых и зернобобовых культур собран с 72,8% площадей

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. К 10 сентября 2021 года в Свердловской области урожаи зерновых и зернобобовых культур ...

01.11.2019 Аграрии Свердловской области закончили уборочную кампанию

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. В Свердловской области официально закончена уборочная кампания. Об этом сообщает ...

10.08.2016 В Свердловской области на две недели раньше начали уборку зерновых

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2016. В Свердловской области уборка зерновых культур началась раньше среднегодовых ...

Популярные новости
24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры29.08.2024Татьяна Свяжина: Семь садов «Атмофеста» будут радовать горожан круглый год16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год30.08.2024Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%
Архив новостей
Сентябрь 2024 (631)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18