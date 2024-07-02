Свердловские аграрии заявили о рекордном урожае зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В Свердловской области собран рекордный урожай зерновых культур. Об этом сообщается на сайте Законодательного Собрания Свердловской области.



«Сейчас в Свердловской области идет горячая уборочная кампания. Земледельцы спешат собрать урожай, пока позволяют погодные условия. Фермеры Камышлова и Богдановича сообщают о хороших сборах зерновых культур этого года. На некоторых предприятиях урожайность сравнима с Краснодарским краем и Ростовской областью и исчисляется десятками центнеров на гектар. Высоких показателей удалось достичь благодаря сложившимся погодным условиям, хорошим сортам пшеницы, минеральным удобрениям, которые сельское хозяйство приобрело по международной субсидии», — написала председатель регионального заксо Людмила Бабушкина.



Отметим, что власти Свердловской области уделяют большое внимание поддержке агропромышленного комплекса. Так, в 2022 году размер субсидий составлял порядка 300 млн руб. в год. В настоящий момент на поддержку направлено порядка 8,5 млрд руб.



Кроме того, в регионе действует закон «Об обеспечении продовольственной безопасности». Согласно этому документу, средства областного бюджета, предоставляемые на оказание государственной поддержки производителям сельхозтоваров на очередной финансовый год, не могут быть уменьшены по сравнению с размером средств, выделенных на эти цели в текущем финансовом году.



Кроме того, с 1 января 2019 года на территории Свердловской области для всех категорий налогоплательщиков стандартного сельскохозяйственного налога установлена сниженная налоговая ставка: в среднем 5%. 2 июля 2024 года на сессии Законодательного Собрания депутаты приняли закон, предусматривающий продление действия пониженной налоговой ставки до 2027 года.