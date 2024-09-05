Суд обязал «Атлантис туризм» выплатить екатеринбурженке более 100 тыс. рублей за задержку рейса Екатеринбург — Анталия

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Туроператор ООО «Регион туризм» выплатит семье из Каменска-Уральского более 200 тыс. ...23.12.2022 Свердловский облсуд обязал транспортную компанию «Лорри» выплатить сыну погибшего сотрудника 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Свердловский облсуд обязал компанию «Лорри», занимающуюся грузоперевозками, выплатить ...18.11.2020 Суд обязал «Библио-Глобус ТК» выплатить жителю Качканара 150 тыс. рублей за сорванный отпуск
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Свердловский областной суд обязал ООО «Библио-Глобус ТК» выплатить клиенту около 150 ...06.02.2020 Свердловский облсуд взыскал с компании «Туроператор Интурист» более 100 тыс. рублей за неоформленный авиабилет
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2020. Свердловский областной суд принял решение взыскать с ООО «Туроператор Интурист» 105 ...04.12.2019 Суд обязал психиатрическую больницу выплатить екатеринбурженке более 887 тыс. рублей за похищенные колеса
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда ...