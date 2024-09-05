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Суд обязал «Атлантис туризм» выплатить екатеринбурженке более 100 тыс. рублей за задержку рейса Екатеринбург — Анталия

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. Суд обязал ООО «Атлантис туризм» выплатить екатеринбурженке более 100 тыс. руб. Из-за задержки рейса Екатеринбург — Анталия на 38 часов отпуск женщины сократился с 11 до 9 ночей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

За неиспользованные сутки проживания в отеле туроператор вернул екатеринбурженке 18 тыс. 575 руб. Женщину это не устроило, и она обратилась с исковым заявлением в районный суд.

Суд обязал ответчика выплатить истцу 25 тыс. руб. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, это решение изменил. Женщине в сумме должны перечислить свыше 100 тыс. руб.
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