Средняя стоимость зарубежного отдыха за год снизилась на 10%

УрБК, Москва, 07.05.2025. В мае 2025 года средние траты россиян на отдых по пакетным турам в Турции, Египте и ОАЭ ...

Средние затраты россиян на пакетные туры в Турцию в мае остались на уровне 2024 года

УрБК, Москва, 25.02.2025. Покупки зарубежных туров в России за неделю с 14 по 21 февраля выросли на 10-40% по сравнению ...

Покупки зарубежных туров в России за неделю выросли на 10-40%

УрБК, Москва, 12.09.2017. Лидерами рейтинга минимальных цен на пакетные пляжные туры с вылетом из Москвы стали Сочи, ...

АТОР: Сочи, Анапа и Греция показали самые низкие минимальные цены на пляжный отдых в октябре

Спрос на туры в Турцию увеличился в 15 раз к уровню мая 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2017. Спрос на туры в Турцию увеличился в 15 раз: доля поисков выросла с 1,5% в прошлом мае ...