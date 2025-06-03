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03.06.2025

Средняя стоимость зарубежного отдыха за год снизилась на 10%

УрБК, Москва, 03.06.2025. Средняя стоимость зарубежного отдыха россиян в летний сезон текущего года снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Заметнее всего подешевели туры в Таиланд и Вьетнам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

Стоимость туров в ОАЭ не изменилось. Цены на турецкие курорты выросли на 3,7%. Перевозка и отели в Абхазии подорожали на 12-18%.

По данным АТОР, средний чек турпакета на двоих в летний сезон составил 450-590 тыс. руб. на Мальдивы (10 ночей), 252 тыс. руб. в Турцию (девять ночей), 226 тыс. руб. во Вьетнам (12 ночей), 215 тыс. руб. в ОАЭ (восемь ночей) или в Китай (11 ночей), 204 тыс. руб. в Таиланд (11 ночей), 198 тыс. руб. в Египет (10 ночей), 144 тыс. руб. в Абхазию (девять ночей).
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