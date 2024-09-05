Компания «Регион туризм» выплатит семье из Каменска-Уральского более 200 тыс. рублей за трехдневную задержку вылета из Турции

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. ПАО «Аэрофлот» выплатит 293 тыс. руб. компенсации семье екатеринбуржцев за убытки, ...21.05.2019 В Краснотурьинске турагент заплатит более 470 тыс. рублей за сорванный отдых
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В Краснотурьинске турагент — ИП Санников В. С. заплатит более 470 тыс. руб. за ...17.04.2019 Агентство недвижимости «Добродел» в Екатеринбурге выплатит клиенту более 700 тыс. рублей из-за сорванной сделки
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В Екатеринбурге агентство недвижимости заплатит клиенту более 700 тыс. руб. за ...12.02.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с авиакомпании «Северный ветер» 37 тыс. рублей за задержку рейса
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2018. В Екатеринбурге суд взыскал с авиакомпании «Северный ветер» 37 тыс. рублей за задержку ...