УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
05.09.2024

Компания «Регион туризм» выплатит семье из Каменска-Уральского более 200 тыс. рублей за трехдневную задержку вылета из Турции

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Туроператор ООО «Регион туризм» выплатит семье из Каменска-Уральского более 200 тыс. руб. Из-за задержки рейса семья была вынуждена провести в аэропорту Турции почти три дня. Питанием и водой перевозчик их не обеспечил, а жилье предоставил только на третьи сутки, за несколько часов до вылета, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По возвращении из отпуска супруги подали иск в суд, в котором просили взыскать с туроператора неустойки за задержку рейса и за нарушение требований потребителя, а также убытки, компенсацию морального вреда и штраф. Всего — порядка 2,2 млн руб.

Суд в удовлетворении требований отказал, и глава семьи подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.

Свердловский облсуд рассмотрел дело по правилам судопроизводства в первой инстанции и решение изменил, взыскав с ООО «Регион туризм» в пользу истцов неустойку за нарушение срока оказания услуги в размере 28 тыс. 900 руб., 6 тыс. руб. убытков, 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 67 тыс. 460 руб. штрафа.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.08.2024 Свердловский облсуд обязал «Аэрофлот» выплатить семье из пяти человек 293 тыс. рублей за понесенные в связи с задержкой рейса убытки

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. ПАО «Аэрофлот» выплатит 293 тыс. руб. компенсации семье екатеринбуржцев за убытки, ...

21.05.2019 В Краснотурьинске турагент заплатит более 470 тыс. рублей за сорванный отдых

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В Краснотурьинске турагент — ИП Санников В. С. заплатит более 470 тыс. руб. за ...

17.04.2019 Агентство недвижимости «Добродел» в Екатеринбурге выплатит клиенту более 700 тыс. рублей из-за сорванной сделки

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В Екатеринбурге агентство недвижимости заплатит клиенту более 700 тыс. руб. за ...

12.02.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с авиакомпании «Северный ветер» 37 тыс. рублей за задержку рейса

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2018. В Екатеринбурге суд взыскал с авиакомпании «Северный ветер» 37 тыс. рублей за задержку ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (212)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18