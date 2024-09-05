Компания «Регион туризм» выплатит семье из Каменска-Уральского более 200 тыс. рублей за трехдневную задержку вылета из Турции

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Туроператор ООО «Регион туризм» выплатит семье из Каменска-Уральского более 200 тыс. руб. Из-за задержки рейса семья была вынуждена провести в аэропорту Турции почти три дня. Питанием и водой перевозчик их не обеспечил, а жилье предоставил только на третьи сутки, за несколько часов до вылета, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



По возвращении из отпуска супруги подали иск в суд, в котором просили взыскать с туроператора неустойки за задержку рейса и за нарушение требований потребителя, а также убытки, компенсацию морального вреда и штраф. Всего — порядка 2,2 млн руб.



Суд в удовлетворении требований отказал, и глава семьи подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.



Свердловский облсуд рассмотрел дело по правилам судопроизводства в первой инстанции и решение изменил, взыскав с ООО «Регион туризм» в пользу истцов неустойку за нарушение срока оказания услуги в размере 28 тыс. 900 руб., 6 тыс. руб. убытков, 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 67 тыс. 460 руб. штрафа.