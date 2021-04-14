В Екатеринбурге суд взыскал с УК «Чкаловская» более 240 тыс. рублей за прорыв трубы отопления в новогоднюю ночь

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда ...23.07.2019 Облсуд увеличил компенсацию морального вреда бывшему сотруднику «Уральских локомотивов» до 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. Свердловский областной суд увеличил компенсацию морального вреда бывшему работнику ...14.05.2019 Екатеринбургская теплосетевая компания заплатит водителю за поврежденный автомобиль почти 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» выплатит автовладельцу 486 тыс. 840 руб. за ...17.04.2019 Агентство недвижимости «Добродел» в Екатеринбурге выплатит клиенту более 700 тыс. рублей из-за сорванной сделки
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В Екатеринбурге агентство недвижимости заплатит клиенту более 700 тыс. руб. за ...07.08.2017 Житель Екатеринбурга отсудил у УК «Маяковский парк» более 1 млн рублей за прорыв стояка
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. Житель Екатеринбурга отсудил у ООО «Управляющая компания «Маяковский парк» свыше 1 млн ...