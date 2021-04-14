В Екатеринбурге суд взыскал с УК «Чкаловская» более 240 тыс. рублей за прорыв трубы отопления в новогоднюю ночь

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Свердловский областной суд постановил взыскать с ООО «УК «Чкаловская» денежные средства за прорыв трубы отопления в доме на улице Шишимской, 22. С иском выступил владелец жилого помещения, пострадавшего от аварии.



Прорыв трубы отопления произошел в комнате в новогоднюю ночь. Мужчина обратился с иском к ООО «УК «Чкаловская» в Чкаловский районный суд города Екатеринбурга. Истец просил взыскать с управляющей компании в общей сложности более 460 тыс. руб. (включая сумму ущерба и компенсацию морального вреда).



Суд удовлетворил требование частично, взыскав с ответчика 175 тыс. руб. ущерба, 30 тыс. руб. компенсации морального вреда и штраф в размере 50 тыс. руб. (в сумме 255 тыс. руб.). Это не устроило ответчика, и он подал апелляцию.



Свердловский областной суд не согласился с решением суда первой инстанции в части взыскания ущерба, уменьшив сумму. В новом решении по делу УК «Чкаловская» должна выплатить истцу 242 тыс. руб.