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Суд взыскал с «Уралтрансмаша» 6 млн рублей за травму сотрудника на производстве

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Суд взыскал с АО «Уралтрансмаш» 6 млн руб. в пользу сотрудника, получившего травму на производстве. Несчастный случай произошел в январе 2022 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Оператору станков с программным управлением Сергею К. мостовым краном зажало ноги, в результате чего произошла травматическая ампутация средней трети обеих голеней», — говорится в сообщении суда.

Комиссия признала причиной ЧП непреднамеренное движение мостового крана. Сопутствующие причины — неудовлетворительные организация производства работ и производственный контроль эксплуатации опасного производственного объекта.

Пострадавший потребовал возмещения убытков и компенсации морального вреда. Компания предложила мировое соглашение с компенсацией в размере 2 млн 806 тыс. 248 руб. Пострадавший обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 8 млн руб. и дополнительно понесенные расходы (в том числе на медицинское оборудование и лекарства — 78 тыс. 506 руб.). Суд удовлетворил иск частично, взыскав 6 млн руб. компенсации морального вреда и сумму дополнительных расходов в размере 78 тыс. 506 руб.

Обе стороны обжаловали решение в вышестоящей инстанции. В итоге Свердловский областной суд снизил размер компенсации понесенных пострадавшим расходов до 66 тыс. 871 руб., оставив в остальной части решение Кировского райсуда без изменения.
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