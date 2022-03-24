Суд взыскал с «Уралтрансмаша» 6 млн рублей за травму сотрудника на производстве

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Житель города Первоуральск Свердловской области отсудил у работодателя 1 млн руб. в ...14.02.2022 Свердловчанин отсудил у компании «Юпитер-НТ» 600 тыс. рублей компенсации морального вреда из-за травмы на производстве
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила присудил свердловчанину компенсацию ...13.01.2021 Серовский завод ферросплавов выплатит более 600 тыс. рублей сотруднику, получившему травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. АО «Серовский завод ферросплавов» выплатит более 600 тыс. руб. сотруднику, который ...09.12.2019 Суд обязал компанию «СинараТрансАвто» выплатить работнику 200 тыс. рублей за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Суд обязал компанию «СинараТрансАвто» выплатить работнику 200 тысяч рублей компенсации ...20.03.2018 Работник предприятия УГМК в Ревде взыскал с работодателя 270 тыс. рублей за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2018. Работник ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (входит в УГМК) через суд взыскал с ...